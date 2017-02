Acht Verletzte bei zwei Unfällen im Nordkreis

Würselen/Herzogenrath. Zwei Unfälle, acht Verletzte, hoher Schaden: Zu diesem Ergebnis kommt die Polizei, die am Sonntag zwei Unfälle im Nordkreis aufnehmen musste.

Nach Angaben der Polizei ereignete sich der erste Unfall in den Mittagsstunden. Ein 30-jähriger Niederländer wollte mit seinem Wagen in Würselen von der Kreisstraße 30 nach links zum Schwimmbad „Aquana“ abbiegen. Dabei übersah er das Auto eines 30-jährigen Aacheners, das ihm entgegen kam. Bei dem Zusammenstoß im Kreuzungsbereich wurden alle vier Insassen im Fahrzeug des Niederländers leicht verletzt, darunter auch zwei Kinder. Der Aachener blieb unverletzt. Die Polizei schätzt den entstandenen Schaden auf ungefähr 17.000 Euro.

Eine gute halbe Stunde später, gegen 12.30 Uhr, war eine 27-Jährige aus Übach-Palenberg von dort kommend auf der Sebastianusstraße in Richtung Herzogenrath unterwegs, als sie aus bislang ungeklärter Ursache in einer langgezogenen Linkskurve nach rechts von der Straße abkam. Sie geriet in den Grünstreifen und verlor die Kontrolle über ihren Wagen. Im Anschluss schleuderte sie zurück über die Fahrbahn in den gegenüberliegenden Graben, wo sie sich überschlug und auf dem Dach liegen blieb.

Da zunächst davon ausgegangen werden musste, dass Personen eingeklemmt worden waren, wurden zahlreiche Rettungskräfte und ein Hubschrauber losgeschickt. „Glücklicherweise konnten sich alle vier Insassen, davon zwei sechsjährige Kinder, leicht verletzt befreien“, heißt es im Polizeibericht. Der entstandene Schaden soll sich auf ungefähr 5000 Euro belaufen.