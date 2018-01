Alsdorf - „Abba Gold – The Concert Show“: Ohrwürmer der 70er-Jahre-Glitzerwelt

Alsdorf. Unvergessene Melodien und das Lebensgefühl einer ganzen Generation – die Show „Abba Gold“ feiert die schwedischen Superstars. Am Samstag, 3. März, lassen die Sänger und Musiker von Abba Gold ab 20 Uhr in der Stadthalle Alsdorf, Denkmalplatz, die Superhits von Agnetha, Björn, Benny und Anni-Frid in einer furiosen Live-Inszenierung lebendig werden.

„Waterloo“, „Mamma Mia“, „Money, Money, Money“, „Dancing Queen“ – spätestens ab dem dritten Song hält es kaum noch einen Zuschauer auf seinem Platz. Dabei inszeniert Abba Gold die Musik von Abba so spritzig und lebendig, dass man glaubt, die Originale vor sich zu haben.

All die unvergesslichen Hits wie „SOS“, „Super Trouper“, „The Winner Takes It All“, „Take A Chance On Me“, „Chiquitita“, „Fernando“ und viele andere mehr gibt es zu erleben. Sänger und Musiker sind so herausragend, dass sie einige Abba-Hits sogar unplugged aufführen und damit für Gänsehaut-Feeling bei den Zuschauern sorgen. „Abba Gold – The Concert Show“ lässt den Glamour-Pop von Abba und die Ohrwürmer aus der Glitzerwelt auf der Konzertbühne wieder aufleben. Es ist jedoch nicht nur musikalisch ein eindrucksvolles Revival. Die Authentizität ist ein ganz wichtiges Element der Bühnenshow. Jede Geste und sogar der schwedische Akzent der Darsteller stimmt. Von den Originalkostümen über das Bühnendesign der 70er Jahre bis zu Bennys weißem Klavier – an jedes Detail wurde gedacht.

Mit Abba Gold taucht das Publikum einen Abend lang ganz tief ein in die Euphorie der 70er Jahre, bei dem die strahlenden Augen der Besucher mit den Lichteffekten auf der Bühne um die Wette funkeln. Und am Ende singen die Zuschauer bei „Thank you for the music“ bestimmt mit – danke für die Musik, danke Abba Gold!

Tickets sind im Medienhaus Aachen, Dresdener Straße 3, und beim Kundenservice des Medienhauses, im Elisenbrunnen, Friedrich-Wilhelm-Platz 2, Aachen, erhältlich.