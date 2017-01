Ab Montag werden Christbäume abgeholt

Nordkreis. Es wird Zeit für die Christbäume: Die RegioEntsorgung holt sie wieder ab. „Dazu müssen die Bäume auf 2 Meter gekürzt und völlig von ihrem festlichen Schmuck befreit sein, denn nur aus Bäumen ohne Dekoration wie Lametta, Kugeln, Kunstschnee und so weiter kann nach dem Schredder noch Biomasse und somit Energie gewonnen werden“, informiert Stephanie Pfeifer, Leiterin des Bereichs Öffentlichkeitsarbeit.

Gesammelt werden die Bäume in Alsdorf am Montag, 9. Januar, in Kohlscheid am Dienstag, 10. Januar, im restlichen Herzogenrath am Mittwoch, 11. Januar, in Würselen am Donnerstag, 12. Januar, und in Baesweiler am Freitag, 13. Januar. Die Bäume müssen am Abholtag bis 6 Uhr gut sichtbar am Straßenrand liegen.

Sämtliche Abfuhrtermine des neuen Jahres sind für Smartphone-Besitzer über die kostenlose „ZEW-Abfall-App“ abrufbar. „Hier kann jeder Bürger einen Erinnerungsservice für seine Straße einstellen, der am Vorabend oder Tag der Abfuhr per akustischem Signal über die anstehende Abfuhr informiert“, so Martina Tonak, Leiterin des Kundendienstzentrums der RegioEntsorgung AöR.