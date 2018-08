Herzogenrath - 72.000 Besucher im Freibad führen zu Besucherrekord

Herzogenrath. Ganz gemäß Beschluss des Ausschusses für Bildung, Sport und Kultur wird das Freibad Merkstein am kommenden Sonntag, 2. September, das letzte Mal in dieser Saison öffnen. Und dazu auch noch einen neuen Besucherrekord verzeichnen: In den dann 120 Tagen seit dem Öffnungstag am 6. Mai kamen 72.000 Menschen ins Bad am Buschhofer Weg.

„Diese Angabe ist ohne Vereins- und Schulschwimmen“, freut sich Uwe Mulitze vom Bereich Sport- und Bäderangelegenheiten in der Stadtverwaltung. Der zu brechende Rekord aus der vergangenen Dekade stammte aus dem Jahr 2013, als 59000 Besucher gezählt wurden. „Natürlich hätte es die Option gegeben, das Freibad bei guter Witterung und entsprechend warmen Wassertemperaturen noch eine Woche länger offen zu halten“, sagt er im Gespräch mit unserer Zeitung. „Doch dann hätten wir auch die Öffnungszeiten von 7 Uhr morgens auf einen späteren Zeitpunkt verschieben müssen, da es so früh in vorgerückter Jahreszeit noch zu dunkel ist.“

Die Frühschwimmer aber seien auf die frühe Öffnungszeit angewiesen, weil viele von ihnen im Anschluss zur Arbeit gehen. Zu diesem Zweck können sie jetzt ab 6.30 Uhr in die Halle Bergerstraße, die seit 27. August wieder geöffnet ist. Und zwar fürs öffentliche Schwimmen montags von 14 bis 18 Uhr, sowie dienstags bis freitags, 6.30 bis 9 Uhr und 14 bis 18 Uhr, dazu samstags von 7 bis 18 Uhr und sonntags von 8 bis 16 Uhr.