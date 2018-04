Alsdorf - 1250 Helfer sammeln sieben Tonnen Wilden Müll ein

Alsdorf.

Ganze Schulklassen, diverse Vereine, Organisationen, Firmen und viele, viele Privatpersonen haben auch beim jüngsten Frühjahrsputz gemeinsam die Ärmel hochgekrempelt und sind ausgeschwärmt, um in ganz Alsdorf wieder einzusammeln, was Rücksichtslose in die Landschaft werfen, tonnenweise Wilden Müll.