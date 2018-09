Alsdorf.

Bereits zum zwölften Mal hatte die Stadtbücherei Alsdorf während der Sommerferien die Leseförderaktion „Ferienschmökerbande“ veranstaltet. Dazu wurden über 300 neue Bücher für Grundschüler in verschiedenen Lesestufen angeschafft und als Kontingent für die Aktion genutzt. Teilnehmer sollten in den Sommerferien mindestens drei dieser Bücher lesen und anschließend in eigenen Worten den Inhalt wiedergeben.