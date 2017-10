Zwei Künstlerinnen stellen im Kulturhaus Selfkant aus

Selfkant-Höngen. Das Kulturhaus Selfkant in Höngen stellt von Samstag, 7., bis Sonntag, 22. Oktober, die beiden Künstlerinnen Gerda-Marie Koblike und Trude Adler vor.

Trude Adler ist 1942 in Plön in Schleswig-Holstein geboren und hat nach dem Abitur das Lehramt für Berufsbildende Schulen studiert. Das Interesse für Kunst wurde bei ihr schon als Kind geweckt. Ihr Vater gestaltete künstlerische Gegenstände aus Metall. Dabei half sie häufig mit. Sie hat am Berufskolleg in Geilenkirchen unter anderem Kunsterziehung unterrichtet und hat dafür an vielen Fortbildungskursen im In- und Ausland teilgenommen.

Oft in Afrika

Nach ihrer Pensionierung entwickelte Adler aus der Vielfalt der gelernten Techniken einige weiter. In ihren Werken erkennt man deutlich die Liebe zur Natur. Seit über 25 Jahren stellt sie an verschiedenen Orten aus. Seit 2001 fährt sie häufig nach Afrika, nimmt von dort Motive auf und setzt sie um. 2013 hat sie eine eigene Schule auf Sansibar für Flüchtlingskinder aus Mosambik gegründet, die sie durch den Verkauf ihrer Kunstwerke unterstützt.

In den Niederlanden gearbeitet

Beide Frauen haben mehr als zehn Jahre beim Keramikkünstler Guido Ancion in Bingelrade in den Niederlanden gearbeitet und Erfahrungen mit der Raka-Technik gesammelt. Keramiken, die mit dieser Technik erschaffen wurden, wird Adler auch ausstellen, passend zu den Jahreszeiten.

Gerda-Marie Koblike wurde 1944 in der hiesigen Gegend geboren und besuchte auch hier die Schule. Schon als Kind interessierte sie sich für Kunst und hat schon im frühen Alter die ersten Erfahrungen mit Aquarellmalerei gemacht. Sie hat sich während ihres ganzen Lebens mit verschiedenen Mal- und Zeichentechniken auseinandergesetzt. Sie experimentierte auch mit unterschiedlichen Materialien wie Holz und Keramik.

Seit 1992 hat sie bei Künstlern studiert und an diversen Workshops teilgenommen. Später wurde sie selbst Anleiterin verschiedener Kunstkurse in Alsdorf und Baesweiler. Ab 1999 war sie zehn Jahre lang Mitglied beim Kunstverein Zweibrüggen. Heute gehört sie dem Kulturverein Selfkant an. Seit 2001 sind ihre Werke auf verschiedenen Ausstellungen zu sehen.

Feuer, Erde, Wasser, Luft

Kobilke sprüht vor Ideen, sie nimmt Formen und Farben aus der Natur auf, weiß diese dann auf die unterschiedlichsten Arten zu gestalten. Kobilke hat ein Büchlein gestaltet über die Elemente Feuer, Erde, Wasser und Luft. Sie hat sich dabei stark von den Farben der einzelnen Jahreszeiten leiten lassen.

Das Thema der Ausstellung lautet „Das Jahr spielt mit den Farben“. Die Vernissage ist am Samstag, 7. Oktober, ab 16 Uhr im Kulturhaus Selfkant in Höngen, Kirchstraße 13. An diesem Tag ist die Ausstellung bis 18 Uhr geöffnet. An den anderen Tagen sind die Werke jeweils von 14 bis 18 Uhr zu sehen.