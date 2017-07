Zeugnisübergabe an der Höheren Handelsschule am BKW

Kreis Heinsberg.

„Heute ist es soweit, dass Sie die Früchte ihrer Arbeit in den Händen halten“, begann Schulleiterin Gabrielle Kaspers ihre Festrede zur Abschlussfeier der Höheren Handelsschule am BKW Geilenkirchen. „Sie haben nun selbst alle Türen und Toren für eine gute berufliche Perspektive geöffnet – mit vielen beruflichen Kenntnissen im Bereich Wirtschaft und Verwaltung“, so Gabriele Kaspers.