Was ändert sich im Busfahrplan am 30. August?

Zu Beginn des neuen Schuljahres (am 30. August) sind im Busfahrplan im Kreis Heinsberg verschiedene Änderungen vorgesehen:

Im Stadtgebiet Heinsberg müssen aufgrund von Zusammenlegungen von Grundschulen Heinsberg müssen zusätzliche Fahrten auf der Linie 403 geschaffen werden.

Mit Aufnahme des Unterrichts am zusätzlichen Schulstandort Linnich der Gesamtschule Aldenhoven-Linnich ist montags, mittwochs und donnerstags an Schultagen auf der Linie 409 eine zusätzliche Fahrt ab Linnich nach Ratheim sowie dienstags und freitags an Schultagen auf der Linie 295 eine zusätzliche Fahrt ab Linnich nach Hückelhoven-Baal erforderlich.

Nach dem Auslaufen der Haupt- und Realschule am Standort Gangelt passt die Gesamtschule Gangelt-Selfkant das Schulzeitenraster an. Eine Neuausrichtung mit Überarbeitung der Linien 434, 435, 436, 437, 474, 475 wird erforderlich.