Netzwerk-Treffen finden ab 2018 in Heinsberg statt

Das Netzwerk „Frauen machen Business“ trifft sich an jedem vierten Dienstag im Monat um 19.30 Uhr in Erkelenz in der Oerather Mühle an der Roermonder Straße.

Ab dem kommenden Jahr finden die Treffen in Heinsberg in der Werkbank in den Räumen der Kreissparkasse an der Hochstraße statt.

Das Thema des nächsten Treffens am 28. November in Erkelenz lautet „Vorsorge und Bestattungsvorsorge“. Referentinnen sind an diesem Abend die beiden Netzwerk-Mitglieder Kerstin Lücker (Versicherungskauffrau) und Stefanie Forg-Wehe (Bestatterin).

Weitere Informationen über das Netzwerk sind im Internet zu finden unter der Webadresse www.frauen-machen-business.de.