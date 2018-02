Kreis Heinsberg - „Winds in Concert“ lautet wieder das Motto des Projektorchesters

Kreis Heinsberg. „Winds in Concert“ lautet wieder einmal das Motto, wenn das Projektorchester West-Harmony aufspielt und in einer musikalischen Begegnung dabei auch die Grenze überschreitet: Am Sonntag, 18. Februar, präsentiert West-Harmony ab 17 Uhr die Ergebnisse der neunten Arbeitsphase bei einem Konzert mit der niederländischen Harmonie St. Cecilia Grevenbicht-Papenhoven in der Bürgerhalle von Gangelt-Hastenrath. Der Eintritt ist frei.

West-Harmony ist ein Projekt des Kreismusikverbandes (früher: Volksmusikerbund) Heinsberg, das bereits seit 2009 läuft. Gegründet wurde das Orchester als Weiterbildungsmaßnahme für erfolgreiche Absolventen der jährlichen Leistungsprüfungen und Wettbewerbe des Verbandes sowie für Musizierende, die sich zusätzlich zu ihren Aktivitäten im Heimatverein musikalisch engagieren wollen.

Aktuell gut 60 Mitglieder

Aktuell zählt das Orchester gut 60 Mitglieder aller Altersstufen und hat sich zu einer fest etablierten Größe in der Region entwickelt mit einem Bekanntheitsgrad, der weit über den Kreis Heinsberg hinaus reicht.

Bereits seit Beginn des Projekts wird das Orchester von Martin Kirchharz geleitet, der auch in dieser Arbeitsphase die Musiker über sich ­hinauswachsen ließ.

Auf dem Programm der West-Harmony stehen in der aktuellen Arbeitsphase unter anderem „Saga Maligna“ von Bert Appermont und „Gandalf“ (Sinfonie Nr. 1, erster Satz) von Johan de Meij – ein Werk, das in diesem Jahr sein 30-Jähriges Bestehen feiert.

Auch in diesem Jahr konnte mit der Harmonie St. Cecilia Grevenbicht – Papenhoven aus den Niederlanden ein großartiger Partner gewonnen werden. Erst im vergangenen Sommer brillierte das 1900 gegründete Orchester beim Weltmusikfest in Kerkrade, bei dem es in der zweithöchsten Wettbewerbsstufe Platz fünf erreichte, nachdem es in dieser Stufe bereits 2013 limburgischer Meister geworden war. Das Ensemble steht seit 2011 unter der Leitung von Jos Simons. Auch die Harmonie Cecilia Grevenbicht hat ein abwechslungsreiches Programm zusammengestellt, das sowohl Originalkompositionen wie „Fiesta del Pacifico“ von Roger Nixon enthält als auch Filmmusik aus „Far and Away“ .