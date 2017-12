Selfkant.

130, so groß ist addiert die Zahl an Jahren, die zwei Mitglieder des Kirchenchores St. Cäcilia Havert aktiv singen. Beim Cäcilienabend standen die beiden im Mittelpunkt. Vorsitzende Elisabeth Hoeijmakers begrüßte zunächst neben dem Chor zahlreiche Ehrengäste mit Pfarrer José Kallupilankal und Ortsvorsteher Heinz-Josef Dahlmanns an der Spitze.