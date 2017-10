West Verkehr schafft zehn neue Busse an Letzte Aktualisierung: 23. Oktober 2017, 09:06 Uhr

Kreis Heinsberg. Insgesamt zehn neue Busse werden in Kürze bei der West Verkehr GmbH (West) in Dienst gestellt. Jeweils fünf Solo- und fünf Gelenkbusse im Gesamtwert von über 2,5 Millionen Euro hat der Omnibus-Hersteller Solaris an West ausgeliefert.