Prädikanten und ihr Schicksal

Als weitere Wassenberger Prädikanten stellte Therese Wasch in ihrem akribisch recherchierten Vortrag Johann Klopreis vor, der als der eigentliche „Motor“ der Wassenberger Prädikanten galt, darüber hinaus Gottfried von Stralen, der mit Klopreis 1534 in Brühl verbrannt wurde, Heinrich van Tongeren, der 1534 in Soest enthauptet wurde, Dionysius Vinne, der 1534 in Osnabrück verbrannt wurde und Heinrich Roll, der ebenfalls 1534 in Maastricht verbrannt wurde.