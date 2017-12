Kreis_heinsberg - Weihnachtsbaum für Bundestag aus dem Naturpark Schwalm-Nette

Kreis_heinsberg.

Der Weihnachtsbaum für den Bundestag kommt alljährlich aus einem anderen Naturpark Deutschlands, in diesem Jahr aus dem Naturpark Schwalm-Nette. Die Abgeordneten Uwe Schummer (Kreis Viersen), Wilfried Oellers (Kreis Heinsberg), Stefan Rouenhoff (Kreis Kleve) und Dr. Günter Krings (Stadt Mönchengladbach), deren Heimatregionen Träger dieses Naturparks sind, freuten sich in Berlin, dass die 6,50 Meter hohe Nordmanntanne gut in Berlin angekommen ist.