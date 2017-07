Selfkant-Höngen.

Das Piepen des Rauchmelders war echt und echt ohrenbetäubend, nur der Rauch war es nicht. Er wurde mit einer speziellen Folie auf der Atemmaske simuliert. So bekamen die Atemschutztrupps der Löscheinheiten Höngen-Saeffelen und Hillensberg-Süsterseel, die zu einer Alarmübung in das Familienzentrum Höngen ausgerückt waren, einen realistischen Eindruck der Nullsicht in dichtem Rauch.