Selfkant-Tüddern.

Die Hundejahresprüfung bei der Ortsgruppe Tüddern im Verband der Deutschen Schäferhunde auf dem Übungsgelände am Rande der Westerheide ließ Wertungsprüfer Hans-Georg Hoffmann aus Essen staunen. Zum Start in die neue Jahressaison präsentierten sich die Hundeausbilder und ihre Vierbeiner allesamt in blendender Verfassung.