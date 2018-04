Kreis Heinsberg - VHS-Meisterkonzert: Mut zum Risiko belohnt

Kreis Heinsberg.

Zum sechsten Meisterkonzert in dieser Saison hatte die Anton-Heinen-Volkshochschule des Kreises Heinsberg in die Erkelenzer Stadthalle eingeladen. Unter dem Titel „Time in Motion“ (was man vielleicht mit „Zeit in Bewegung“ übersetzen kann) gastierte das Fukio-Saxofonquartett aus Spanien.