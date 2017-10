Selfkant/Geilenkirchen.

Die Hunde stecken ihre Nase überall hinein. Sie schnüffeln zwischen Sträuchern, in offenstehenden Garagen unter Wassertanks. Patrick De Cock und Michele Carbone folgen den Tieren auf Schritt und Tritt. Schlagen die Hunde an, könnte das eine neue Spur in einem Fall sein, in dem die offiziellen Ermittlungen zum Stillstand gekommen sind.