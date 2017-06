Vereinigte Schützen Braunsrath feiern ab Freitag ihre Prunkkirmes

Waldfeucht. Die Vereinigten Schützen Braunsrath haben die Prunkkirmes am kommenden Wochenende voll im Blick. Bereits am Freitag sind nicht nur die Vereinigten Schützen (St. Clemens/St. Aloysius) aktiv, es steht auch die Mallorca-Party im Festzelt auf dem Marktplatz. Ab 20 Uhr ist Party-Time.

Dafür wurde eigens eine Beach-Bar im Festzelt eingerichtet. Für Unterhaltung sorgen The Reds und das Radio-Effeld-Discoteam. Am Kirmessamstag steht ab 17.30 Uhr beim ersten Festzug das Königspaar Tim und Sabrina van de Port, Prinz Jochen Lowis und Schülerprinz Marco Nolten zum ersten Mal im Mittelpunkt der Kirmestage. Um 20 Uhr beginnt die Tanznacht mit Cocktailbar. Es spielt die Band Feedback.

Der Kirmessonntag, 11. Juni, beginnt ab 10.30 mit dem Festzug der Ortsvereine zum Friedhof mit Kranzniederlegung und der Totenehrung. Am Nachmittag startet ab 15.30 Uhr der Festzug zum Königshaus mit der ersten Parade und dem Festzug durch Hontem, Schöndorf und Löcken. Gegen 17.30 Uhr findet am Marktplatz die abschließende Parade statt. Im Festzelt folgt dann die Königshuldigung.

Am Kirmesmontag, 12. Juni, gibt es nach der heiligen Messe (10 Uhr in der Pfarrkirche) einen Frühschoppen und am Nachmittag gegen 17 Uhr einen weiteren Festzug mit Parade, der gegen 17.45 Uhr am Marktplatz endet. Krönender Abschluss ist der Königsball ab 20 Uhr, hier spielt die Band Sunshine auf.