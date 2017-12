Hückelhoven-Doveren - Verein Kolorit führt Weihnachtsgeschichte von Väterchen Frost auf

Hückelhoven-Doveren. In der Bürgerhalle von Hückelhoven-Doveren führten sie die Weihnachtsgeschichte „Väterchen Frost“ auf: Kinder und Erwachsene vom Bildungs-, Sport- und Kulturverein Kolorit, der für und mit Spätaussiedlern und anderen russischsprachigen Zuwanderern aktiv ist.

Es war schon beeindruckend, wie die Kinder, meist in Theaterkostümen, und Erwachsenen die Weihnachtsgeschichte in Szene setzten. „Wir bringen Farbe in das Leben“: So lautet der Slogan von Kolorit, einem gemeinnützigen Verein mit Sitz in Hückelhoven.

Der Schwerpunkt des Vereins liegen in der Bildungs- und Integrationsarbeit und in nationalen und internationalen Begegnungen zwischen Menschen unterschiedlicher Herkunft. Der Verein Kolorit versteht sich als aktives Mitglied im Netzwerk der Migrantenselbstorganisationen im Kreis Heinsberg.