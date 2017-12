Waldfeucht-Haaren - VdK-Ortsverband Haaren feiert in der Selfkanthalle

Waldfeucht-Haaren. Die Mitglieder des VdK-Ortsverbands Haaren haben sich in der weihnachtlich dekorierten Selfkanthalle zu einer harmonischen Adventsfeier getroffen.

Vorsitzender Hermann Nagel begrüßte die Mitglieder und Gäste, insbesondere Bürgermeister Heinz-Josef Schrammen, den VdK-Kreisvorsitzenden Hans-Jürgen Rewers, die Ortsverbands-Ehrenvorsitzende Uschi Hughes mit ihrem Ehemann und alle neuen Mitglieder. Einen besonderen Dank richtet Hermann Nagel an die Vorstandsmitglieder für das persönliche Engagement und die gute Zusammenarbeit.

Bürgermeister Heinz-Josef Schrammen hob hervor, dass er immer wieder gerne an den Veranstaltungen des Ortsverbands teilnehme und überbrachte die besten Weihnachts- und Jahreswünsche an die Teilnehmer. Kreisvorsitzender Hans-Jürgen Rewers hob die besondere Stellung des Sozialverbandes in sozialen und sozialpolitischen Bereichen hervor.

Humorvoller Auftritt

Robert Nießen gelang mit seinem Äffchen ein humorvoller Bauchredner-Auftritt, den die Anwesenden mit sehr viel Applaus honorierten. Alle Gäste erlebten einen schönen Abend in freundschaftlicher Gesellschaft und mit angenehmen Gesprächen.