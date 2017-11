Kreis Heinsberg.

Der fünfte Gikay-Indoor-Jugendcup als Herbstturnier des Tennisbezirks Aachen-Düren-Heinsberg in den Altersklassen U11, U14 und U16 mit Ranglistenwertung startet am Freitag, 17. November im Geilenkirchener Sportpark Loherhof sowie im Heinsberger Tennistreff am Seestadion.