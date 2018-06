Heinsberg.

Der 11. Trilagon am Lago Laprello in Heinsberg war erneut ein Erfolg. „Von den Teilnehmern wurde uns ein positives Feedback gegeben“, so Ralf Weingarten vom TuS Oberbruch, der die Triathlonveranstaltung ausgerichtet und zusammen mit der Stadt Heinsberg und dem Nordrhein-Westfälischen Triathlon-Verband veranstaltet hatte.