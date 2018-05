Kreis Heinsberg.

Eigentlich hätte man bei dem Wetter, das die Region am Muttertag heimsuchte, keinen Hund vor die Tür gejagt. Doch die Besucher kamen dennoch und hielten dem Tierschutzverein für den Kreis Heinsberg auch bei diesem Tag der offenen Tür im Tierheim die Treue. Ivo hieß einer der Gäste, die trotz Dauerregen den Weg an die Stapper Straße in Heinsberg-Kirchhoven gefunden hatten.