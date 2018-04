Thema "Fairer Handel" sorgt für Zündstoff im Kreis Heinsberg Letzte Aktualisierung: 26. April 2018, 21:09 Uhr

Kreis Heinsberg. Ausgerechnet das Thema „Fairer Handel“ sorgt aktuell für Zündstoff in der Kreispolitik. „Der Kreis Heinsberg nimmt an dem Projekt Fairtrade-Kommune teil.“ So stand es im Beschlussvorschlag der Verwaltung für die Kreisausschuss-Sitzung. Doch erstens kommt es anders und zweitens als man denkt: Gegen die Stimmen von SPD und Grünen wurde eine Zertifizierung abgelehnt.