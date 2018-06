Kreis Heinsberg - Tennis-Jugend zeigt sehr gute Ballwechsel

Kreis Heinsberg. Hart umkämpfte Spiele lieferten sich die Teilnehmer der Finalrunde bei den Jugendmeisterschaften des Tenniskreises Heinsberg. Dabei erlebten die Zuschauer hochklassiges Tennis. Ausrichter des Turniers war der Tennisclub Rot Weiß Geilenkirchen.

Sieger und Zweitplatzierte auf einen Blick Die Sieger und Zweitplatzierten der Jugendmeisterschaften im Tenniskreis Heinsberg im Überblick: Knaben U10: 1. Neo Arents (TC Langbroich), 2. Yash Rajapreyar (TC Langbroich). Knaben U11: 1. Fynn Zohren (TC Wegberg), 2. Lukas Knippenberg (TC BG Wassenberg). Knaben U12: 1. Lauritz Weidenhaupt (TC BG Wassenberg), 2. Simon Müller (TC Lövenich). Knaben U13: 1. Oliver Riechel (Zollsprtverein Heinsberg), 2. Iyad Zarrouk (TC RW Geilenkirchen). Knaben U14: 1. Elias Krüppel (TC RW Geilenkirchen), 2. Peter Bürgstein (TC BG Wassenberg). Junioren U16: 1. Jonah Böckem (TC BG Wassenberg), 2. Carl von Wrede (TC RW Geilenkirchen). Junioren U18: 1. Axel Hellmich (TC BG Wassenberg), 2. Alexander Lukas (TC BG Wassenberg). Mädchen U11: 1. Lotte Bürgstein (TC BG Wassenberg), 2. Lena ­Coenen (TC RW Geilenkirchen). Mädchen U12: 1. Amelie Pape (TC Wegberg), 2. Leonie Himstedt (TC RW Geilenkirchen). Mädchen U14: 1. Julie Kubiciel (TC RW Geilenkirchen), 2. Zoe Baumann (TC RW Geilenkirchen). Juniorinnen U16: 1. Lea Ibenthal (Heinsberger TC), 2. Lina-Marie ­Nylisen (TC RW Lieck).

Die Turnierleitung lag in den bewährten Händen von Ulla Symens, die auch Bezirksjugendwartin ist. Die Kreisjugendmeisterschaften war in den Heimatvereinen der Teilnehmer unter der Regie des TC Rot-Weiß Geilenkirchen gestartet worden.

Die Finalrunde stand dann beim ausrichtenden Verein in Geilenkirchen an. Während das Halbfinale noch bei bestem Tenniswetter auf der Anlage von Rot-Weiß in Geilenkirchen ausgetragen werden konnte, musste wegen des anhaltenden Regens, der die Freiluftplätze unbespielbar gemacht hatte, für die Finalspiele schließlich in die Tennishalle im Geilenkirchener Sportpark Loherhof ausgewichen werden.

Qualifikation für Bezirksebene

Das nächste große Turnier für die jungen Tennisspieler der Region sind die Bezirksmeisterschaften, an der sich Spieler der drei Tenniskreise Aachen, Düren und Heinsberg beteiligen werden. Alle Teilnehmer der Finalspiele in Geilenkirchen haben sich für die Bezirksmeisterschaften qualifiziert.

Turnierleiterin Ulla Symens nahm im Beisein vieler Eltern die Siegerehrung in Geilenkirchen vor. Sie bedankte sich bei allen Teilnehmern und wünschte viel Erfolg bei den bald anstehenden Bezirksmeisterschaften. Schon bei den Kreismeisterschaften habe man, so Symens, sehr gute Ballwechsel erleben können. Die Siegertrophäen überreichte Ulla Symens zusammen mit Johannes Brudermanns, dem Heinsberger Kreisbeauftragten im Tennisbezirk Aachen, Düren, Heinsberg.