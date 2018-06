Selfkant-Süsterseel - TC Selfkant-Westerheide bietet Schnuppertraining im Tennis

Selfkant-Süsterseel.

Der Tennisclub Selfkant-Westerheide bietet mit Unterstützung des TVM-Verbandstrainers wieder einen Tennis-Schnuppertag an. Am Samstag, 9. Juni, in der Zeit von 10 bis 12 Uhr haben alle interessierten Kinder, die am Samstag vor Pfingsten nicht schnuppern konnten, nochmals die Möglichkeit, unter fachkundiger Anleitung zu testen und spielerisch die Sportart Tennis kennenzulernen.