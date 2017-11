Heinsberg/Geilenkirchen.

Da der Angeklagte im Prozess zum Tauchunfall am Lago Laprello am 2. Juni 2013 weiter schweigt, sind die Aussagen der Zeugen umso wichtiger. Das Schöffengericht am Amtsgericht Geilenkirchen unter dem Vorsitz von Richterin Corinna Waßmuth bohrte kräftig, um die Erinnerung der geladenen Zeugen beim Verhandlungstermin am Dienstag auszuloten.