„Siegerehrung“ bei der Innungsversammlung

Die „Siegerehrung“ zur Stollen- und Weihnachtsgebäckprüfung, sprich die Überreichung der Urkunden an die Betriebe, deren Produkte prämiert worden sind, erfolgt im Rahmen der nächsten Versammlung der Bäcker-Innung Heinsberg. Sie findet am Mittwoch, 15. November, um 17 Uhr im Haus des Handwerks in Geilenkirchen an der Nikolaus-Becker-Straße statt.

Auf der Tagesordnung stehen auch ein Fachvortrag über die Gewerbeabfallverordnung ­sowie die Jahresrechnung 2016 und der Haushaltsplan 2018.