Hückelhoven/Aachen.

Die rechtsextremistische Bremer Hooligan-Band „Kategorie C – Hungrige Wölfe“ hätte im April 2017 im Clubhaus der Rocker „Outlaws Heinsberg“ in Hückelhoven-Baal spielen dürfen. Dies entschied am Mittwoch das Aachener Verwaltungsgericht. Das Ordnungsamt der Stadt Hückelhoven hatte zwei Tage vor dem geplanten Termin der Band den Auftritt der Band nicht genehmigt.