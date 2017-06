St.-Salvator-Schützenbruderschaft feiert Frühkirmes

Gangelt. Die St.-Salvator-Schützenbruderschaft Langbroich-Harzelt hat alles für die Frühkirmes am kommenden Wochenende vorbereitet. Das Fest startet am Samstag, 10. Juni, um 15.30 Uhr mit dem Festzug ab der Bürgerhalle zum Königshaus Norbert und Malgorzata Benders mit dem Ziel „Im Heggen“.

Dort findet die Königshuldigung statt, die traditionell viele Dorfbewohner anlockt. Am Abend beginnt um 20 Uhr der Königsball in der Bürgerhalle zu Ehren des Königspaares. Zur Unterhaltung spielte die Band The Surprice auf.

Der Kirmessonntag, 11. Juni, beginnt ab 10.30 Uhr in der Pfarrkirche mit der heiligen Messe mit anschließender Kranzniederlegung am Ehrenmal. Am Nachmittag wird die befreundete Bruderschaft St. Joachim aus Schierwaldenrath begrüßt.

Der große Festzug steht um 15 Uhr auf dem Plan, die abschließende Parade am Ehrenmal dürfte ebenfalls zum Zuschauermagneten werden. Nach der Parade folgt in der Bürgerhalle weiteres Schützentreiben mit dem Königswalzer. Gemeinsam lässt man im Laufe des Abends die Frühkirmes ausklingen.