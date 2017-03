Sportlich, gesund und fit durch das Laufjahr 2017

Kreis Heinsberg. Sportlich, gesund und fit können Laufbegeisterte von März bis September die Region entdecken. Die fünf Läufe der NEW-Laufserie führen durch alte Ortskerne, über grüne Wiesen, an Flüssen und Seen entlang und durch Wälder.

Und das Beste dabei: Laufbegeisterte, die drei der fünf Zehn-Kilometer-Läufe absolvieren, bekommen diese für die Wertung der NEW-Laufserie angerechnet. Die Sieger mit den schnellsten Zeiten erhalten ein Preisgeld.

Der Auftaktlauf findet am kommenden Sonntag, 12. März, im Selfkant statt: Die Strecke verläuft quer durch den Natur- und Landschaftspark Rodebach. Anders dagegen wird die Atmosphäre beim Internationalen Korschenbroicher City-Lauf am 2. April sein. In diesem Jahr gehört der ­Ra(h)ser-Run in Viersen erstmalig zur NEW-Laufserie: Am 21. Mai führt eine Route außerhalb der Stadt entlang der Niers.

Die Strecke ist flach, schnell und ohne scharfe Kurven. Beim NEW-Citylauf am 11. Juni in Erkelenz feuern erfahrungsgemäß zahlreiche Zuschauer die Läufer vom Straßenrand aus an. Den Abschluss der NEW-Laufserie stellt am 10. September der Volksbad-Lauf in Mönchengladbach dar.

„Als regionales Unternehmen, ist es uns ein großes Anliegen, den Breitensport aktiv zu unterstützen – sei es durch die finanzielle Förderung von Vereinen oder durch die Ausrichtung von Sportereignissen wie die NEW-Laufserie“, erklärte Patrick Beckers, Organisator der NEW-Laufserie.

Interessierte Teilnehmer können sich selbst für die einzelnen Läufe beim jeweiligen Veranstalter anmelden. Wer an mindestens drei Zehn-Kilometer-Läufen teilgenommen hat, erhält ein Funktionsshirt, versprach die NEW. Die schnellsten drei Teilnehmer der Laufserie erhalten zusätzlich ein Preisgeld. Werden alle fünf Läufe absolviert, zählen die drei besten. Die Sieger werden nach dem Volksbad-Lauf am 10. September geehrt.