Kreis Heinsberg - SPD im Kreis Heinsberg: Ohne deutliche Fortschritte keine Zustimmung

SPD im Kreis Heinsberg: Ohne deutliche Fortschritte keine Zustimmung Von: disch

Letzte Aktualisierung: 22. Januar 2018, 15:33 Uhr

Kreis Heinsberg. „Ohne deutliche Fortschritte kann ich mir eine Zustimmung nicht vorstellen.“ Dies sagte SPD-Kreisvorsitzender Norbert Spinrath am Montag nach dem von ihm beim Parteitag in Bonn mitgetragenen Ja zur Aufnahme von Koalitionsverhandlungen mit CDU und CSU schon im Blick voraus auf das am Ende noch anstehende Mitgliedervotum der Sozialdemokraten.