Spaß an der intensiven Arbeit im Media-Camp

Kreis Heinsberg. Wirtschaftsgymnasiasten aus der Jahrgangstufe 13 des Berufskollegs Wirtschaft in Geilenkirchen – Adin Djidic, Faye Dollase, Gino Krings, Stefan Meier (GY152) sowie Desirée Arets und Valerie Popp (GY153) – haben an einem deutsch-polnischen Austauschprojekt teilgenommen.

Im Gästehaus Dom Nasutów des deutsch-polnischen Jugendwerks in Nasutów, nahe Lublin, lernten sie die Jugendlichen aus Polen und der Ukraine kennen, mit denen sie in den nächsten Tagen einen Media-Workshop absolvieren sollten. In praxisorientierten Workshops wurden verschiedene Grundlagen der Pressearbeit wie Interviewführung, Berichterstattung in Wort und Bild, Techniken zu Foto- und Filmaufnahmen oder Erstellung von Kurznotizen für die neuen Medien erarbeitet.

Am vierten Tag ging es, gemeinsam mit den Workshopteilnehmern aus Polen und der Ukraine, weiter nach Nowy Sacz, nahe Krakau. Dort wurden die neu erlernten journalistischen Techniken beim Econcomic Forum of Young Leaders unter Anleitung des Dozenten und Journalisten Piotr Trabski praktisch angewendet.

Auf dem Kongress trafen sich junge Führungskräfte, die neue Ideen für Europa und die EU austauschten. In Foren wurden insbesondere Rolle und Aufgaben junger Führungskräfte in Europa diskutiert und reflektiert. Am zweiten Forumstag reiste sogar die polnische Ministerpräsidentin Beata Szydo als „Überraschungsgast“ an, um den jungen Kongressmitgliedern ihre Vorstellungen von Europa beziehungsweise der Rolle Polens in der EU vorzutragen.

Die Jugendlichen hatten einerseits die Aufgabe, bestimmte Veranstaltungen journalistisch zu begleiten, durften aber auch selber an den Workshops und Panels für junge Führungskräfte der Wirtschaft teilnehmen, so dass sie Gelegenheit hatten, eigene zukünftige Berufsrollen als Absolventen des Wirtschaftsgymnasiums kritisch zu reflektieren und Kompetenzen im Umgang mit „Mitarbeitern“ zu trainieren.

Höhepunkt des Aufenthalts war die Teilnahme aller am Econcomic Forum in Krynica, dem wichtigsten Kongress für Führungskräfte aus Wirtschaft und Politik Mittel- und Osteuropas. Ziel des Forums ist die Förderderung der politischen und wirtschaftlichen Kooperation in Europa. Da treffen sich EU-Kommissare, Politiker und Repräsentanten der Wirtschaft und sozialer Einrichtungen, um in mehr als 120 Debatten die wichtigen Themen der Zeit und Europas zu diskutieren. Themen in diesem Jahr waren zum Beispiel der Vergleich europäischer Gesundheitssysteme oder Bildung und Erziehung in Europa.

Die Schülerinnen und Schüler konnten – in ihrer Rolle als Nachwuchsjournalisten – einerseits als Seminarteilnehmer bei den Podiumsdiskussionen mit europäischen Experten verschiedener Bereiche dabei sein. Andererseits konnten sie die Luft eines internationalen europäischen Forums schnuppern, eben live erleben, wie „VIPs“ aus Wirtschaft, Politik und von sozialen Einrichtungen aus unterschiedlichen Ländern sich gegenseitig austauschten und Visionen und Strategien für die Zukunft des europäischen Raums entwickelten.

Die Schüler zogen ein positives Fazit und betonten, dass „wir die ganze Zeit Englisch geredet haben und unser Englisch verbessert haben“ (Stefan Meier), auch bei organisatorischen Problemen „immer ein Team geblieben sind und jeder jedem geholfen hat“ (Gino Krings). Adin Djidic hob besonders den Austauschcharakter hervor: „Mir gefielen die intensive Arbeit im Media-Camp mit den Jugendlichen aus Polen und der Ukraine in Nasutów besonders.“

Das Projekt wurde in Kooperation zwischen dem Berufskolleg Wirtschaft in Geilenkirchen und dem Nell-Breuning-Haus in Herzogenrath realisiert. Hauptveranstalter waren die Jugendorganisation Nowy Staw Foundation in Polen und das Nell-Breuning-Haus. Finanziert wurde das Projekt über das deutsch-polnische Jugendwerk. Kristina Hamm und Annika Janssen, beide pädagogische Mitarbeiterinnen des Nell-Breuning Hauses, organisierten das Projekt.

Die Koordination von Seiten des Berufskollegs erfolgte durch die Studien- und Berufswahlkoordinatorin Rosmarie Printz. Annika Janssen vom Nell-Breuning-Haus und Beate Jakobs, Lehrerin am BKW, begleiten die Schülerinnen und Schüler nach Polen. Erich Schäfers vom Nell-Breuning Haus fungierte als Fahrer und gehörte ebenfalls zum Betreuerteam vor Ort.