Sparkassenläufer aus dem Kreis Heinsberg in Heidelberg aktiv

Kreis Heinsberg. Ausrichter des 42. Sparkassenmarathons war in diesem Jahr die Sparkasse Heidelberg. Sie hatte alle Sparkassen-Sportgemeinschaften nach Baden-Württemberg eingeladen, um die schnellsten Läuferinnen und Läufer über die Zehn-Kilometer-Distanz sowie im Halbmarathon und Marathon zu ermitteln. Diesem Ruf waren fast 3000 Sportler aus ganz Deutschland gefolgt.

Mit dabei waren auch acht Läuferinnen und Läufer der Betriebssportgemein-schaft der Kreissparkasse Heinsberg: Kläre Dobeleit und Holger Jache gingen beim Halbmarathon an den Start, Ellen Emonts, Heinz Habor, Kristian Lanske, Ilse Nöthlings, Kurt Schlebusch und Silvia Wackerzapp traten über die Kurzdistanz an.

Los ging es für alle Läufer früh morgens an der Peterskirche. Die Strecke führte durch die historische Altstadt, über die Alte Brücke und am Ufer des Neckars entlang. Bevor die Sportler das Ziel am Olympiastützpunkt im Neuenheimer Feld erreichten, war der Höhepunkt für viele eine Schleife durch den Heidelberger Zoo – vorbei an Löwen, Flamingos, Elefanten und anderen tierischen Zuschauern.

Bei der Siegerehrung schafften es zwei Läufer der Kreissparkasse Heinsberg auf das Podest: Ilse ­Nöthlings sicherte sich in der Klasse W65 in 53:57 Minuten mit großem Vorsprung den ­ersten Platz. Heinz Habor gelang mit 48:55 Minuten in der Klasse M65 als Dritter ebenfalls der Sprung auf das Treppchen. Doch auch die anderen Läufer konnten zufrieden sein, allen voran Kristian Lanske und Holger Jache, die ebenfalls sehr gute Top-Ten-Platzierungen erreichten.

Das gute Abschneiden ist das Ergebnis des wöchentlichen Trainings im Wassenberger Wald sowie der Teilnahme an zahlreichen Volksläufen in der Region.

Im kommenden Jahr wird der Sparkassenmarathon in der Hauptstadt ausgetragen. Dann heißt es: „Berlin, Berlin, wir laufen in Berlin!“