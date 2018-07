Kreis Heinsberg - Spannung ist angesagt beim Blitzschach

Kreis Heinsberg. Nach der fünften von insgesamt sieben Runden geht der Blitzschach-Grand-Prix der Kreissparkasse Heinsberg in seine entscheidende Phase. Veranstalter sind fünf Schachvereine aus dem Kreisgebiet. Diesmal fungierten die Schachfreunde Heinsberg als Ausrichter.

Da das Teilnehmerfeld in vier Leistungsklassen aufgeteilt ist, haben vom ambitionierten Vereinsspieler bis zum Hobby-Schachspieler alle Teilnehmer eine Chance auf einen Preis. Entsprechend motiviert und konzentriert gingen die Schachspieler wieder an den Start.

In der Meisterklasse setzte Hans-Jörg Brecker von den Schachfreunde Heinsberg ein Ausrufungszeichen und gewann deutlich mit zwölf Punkten vor seinem Vereinskollegen Wolfgang de Cauter, der auf neun Zähler kam. In der Gesamtwertung schob sich Brecker mit derzeit 92 Gesamtpunkten auf Rang drei vor –hinter Wolfgang de Cauter (95 Punkte) auf Rang zwei und Vorjahressieger Mark Meyers (100 Punkte) auf Rang eins; beide gehören auch den Schachfreunden Heinsberg an.

Einen guten Lauf hat derzeit auch Markus Herrmann (Digo Help Geilenkirchen). Er siegte in der Hauptklasse mit 9,5 Punkten vor Gerd Kreuder (SF Heinsberg) mit 6,5 Punkten und platziert sich so mit 73 Punkten vorerst auf Rang zwei im Gesamtklassement hinter dem mit 118 Zähler führenden Wolfgang Petz (SF Heinsberg ) und vor Gerd Kreuder (SF Heinsberg), der mit 72 Punkten knapp dahinter den dritten Rang belegt.

In der Allgemeinklasse setzte sich diesmal Annika Gageik (SF Geilenkirchen) mit 10,5 Punkten vor Adam Koppe (SF Dremmen) mit zehn Punkten durch. Das Gesamtklassement führt da Rolf Kepstein (SF Erkelenz) mit 96 Punkten vor Adam Koppe (SF Dremmen / 91 Punkte) und nunmehr Annika Gageik (SF Geilenkirchen / 71 Punkte) an.

In der Einsteigerklasse feierte der 13-jährige Caspar Julian Brosch (SF Erkelenz) den Tagessieg mit 10:4 Punkten vor dem weiteren Jugendspieler Phillip Hoffknecht (SF Heinsberg) mit 7,5 Punkten. Im Gesamtklassement führt auch Caspar Julian Brosch (SF Erkelenz) mit 98 Punkten deutlich vor Phillip Hoffknecht (SF Heinsberg) 74 Punkte und dem erst siebenjährigen Phillip Dell (SF Heinsberg), der mit 70 Punkten in der Gesamtwertung bereits jetzt für positives Aufsehen in der Schachszene des Kreises gesorgt hat.

Die sechste Runde findet am Samstag, 11. August, 15 Uhr, wiederum bei den Schachfreunden Heinsberg im Spiellokal an der Festhalle in Heinsberg-Oberbruch, Carl-Diem-Straße 6 (Ecke zur Parkstraße) statt. Bei Anmeldung bis 14.45 Uhr am Spielort ist der Einstieg in das Turnier immer noch möglich.