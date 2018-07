Waldfeucht-Haaren - Spannende Radtour durch die Gemeinde Waldfeucht

Spannende Radtour durch die Gemeinde Waldfeucht Letzte Aktualisierung: 19. Juli 2018, 12:02 Uhr

Waldfeucht-Haaren. Nachdem im vergangenen Jahr nur 15 Teilnehmer in Haaren an den Start gegangen waren, freute sich der Grünen-Ortsverband Waldfeucht in diesem Jahr über 53 Fahrradbegeisterte.