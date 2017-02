Kreis Heinsberg.

Neue Kommunikationsmedien wie Facebook, Twitter & Co. halten immer öfter Einzug in große Unternehmen. Städte und Gemeinden wollen diesen in nichts nachstehen und legen sich ebenfalls Profile zu. Wie sieht es im Kreis Heinsberg aus? Wie vielen Nutzern gefallen die Seiten, und warum sind die Sozialen Netzwerke nicht für jede Kommune eine Option? Ein Überblick.