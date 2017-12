Heinsberg/Hückelhoven/Geilenkirchen - Sie sind die besten Azubis ihres Fachbereichs in NRW

Verband Freier Berufe vergibt Auszeichnungen für Bestleistungen in Düsseldorf

Inessa Horst aus Huckelhoven und Valerie Horsten aus Heinsberg erhalten in diesem Jahr den Titel „Beste Auszubildende in NRW“. Der Verband Freier Berufe NRW hat die Auszeichnung in Dusseldorf vergeben. Mit dabei war auch NRW-Verkehrsminister Henrik Wüst (CDU). Tom Buhrow, Intendant des WDR, überreichte mit Hanspeter Klein, Vorsitzender des Verbandes Freier Berufe NRW, Urkunde und Skulptur in einem feierlichen Festakt.

Die jahrlich stattfindende Preisverleihung ist seit 2007 ein Branchentreffpunkt mit Gasten aus Wirtschaft und Politik. Die Auszeichnung „Bester Auszubildender in NRW“ wurdigt die erfolgreichsten Auszubildenden in den unterschiedlichen Ausbildungsberufen der Freien Berufe aus ganz NRW, die damit branchenubergreifend und landesweit zu den Besten gehoren. Insgesamt wurden in diesem Jahr 32 „Beste Auszubildende“ ausgezeichnet.

Der Verband Freier Berufe NRW vertritt als Dachorganisation 37 Kammern und Verbande der Freien Berufe, darunter Apotheker, Arzte, Fahrlehrer, Grafik- Designer, Ingenieure, Notare, Patentanwalte, Rechtsanwalte, Restauratoren, Steuerberater, Tierarzte, Tonkunstler, Wirtschaftsprufer und Zahnarzte. In NRW gibt es 274.000 selbstständige Freiberufler. Das entspricht einem Drittel aller Unternehmen. Sie beschäftigen 730.500 Erwerbstätige.