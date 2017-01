Selfkant-Süsterseel.

Im Rahmen einer Bürgerversammlung in Selfkant-Süsterseel überraschte Bürgermeister Herbert Corsten die Zuhörer mit einer fast überschwänglichen Nachricht. Nicht nur, dass trotz der negativen Prognosen in Sachen Schülerzahlen die Grundschulen und auch die Gesamtschule boomen, das Land NRW stellt der Gemeinde Selfkant aus dem Programm „NRW.Bank Gute Schule 2020“ einen Kredit in Höhe von 756.539 Euro zur Verfügung.