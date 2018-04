Kreis Heinsberg - Selbsthilfe durch gemeinsames Singen

Kreis Heinsberg. „Singen macht Freude und hat zudem eine heilsame Wirkung“, erklärte das Selbsthilfe- und Freiwilligen-Zentrum im Kreis Heinsberg.

Durch gemeinschaftliches Singen werde erlebt, dass trotz Erkrankungen und Problemen ­Lebensfreude möglich sei. In der Gemeinschaft mit anderen könne dadurch leichter positiv mit schwierigen Situationen umgegangen werden. Dieses Empfinden sei nicht nur subjektiv, sondern werde durch Studien bestätigt.

Die Konzentration des Stresshormons Cortisol sinke beim gemeinsamen Singen und die Zahl der körpereigenen Abwehrstoffe steige deutlich an. Viele würden dies als Balsam für die Seele erleben, Stress werde abgebaut. Manche würden davon berichten, dass sie durch das regelmäßige Singen deutlich weniger Migräneanfälle haben würden, sich das Lungenvolumen verbessert habe und psychische Krisen besser bewältigt werden könnten.

Neue Selbsthilfegruppe

In der neuen Selbsthilfegruppe sind Menschen mit unterschiedlichsten gesundheitlichen, seelischen und sozialen Belastungen – gemeinsam mit Angehörigen und Freunden – willkommen. Jeder, der gerne singe, sollte sich frei fühlen, dies zu tun. „Gut“ singen sei nicht das Ziel, „schief“ zu singen sei auch mal erlaubt. Gemeinsam werde Musik gestaltet, ohne jegliche Wertung. Anliegen sei es, die körperliche sowie seelische Gesundheit zu fördern und Freude zu empfinden.

Interessierte sollten sich an das Selbsthilfe- und Freiwilligen-Zentrum in Heinsberg (Hochstraße 24) wenden entweder unter Telefon 02452/156790 oder per E-Mail an selbsthilfe@sfz-­heinsberg.de.