Die Teilnehmerbefragung in 30 ausgewählten Regelkursen mit einem Bewertungsbogen, der Fragen zu allen Dimensionen gelungenen Lernens und zur Serviceleistung der VHS enthält, hat für die Anton-­Heinen-Volkshochschule auch 2016/2017 eine erfreuliche Durchschnittsnote erbracht: 1,42 auf einer 6er Skala, wie Ingo Rümke dem VHS-Kuratorium mitteilen durfte.

Im Rahmen einer Lernerorientierten Qualitätstestierung in der Weiterbildung (LQW) ist die Kreis-VHS seit 2005 – jeweils für einen Zeitraum von vier Jahren – qualitätstestiert; derzeit noch bis zum 14. Oktober 2017. Aktuell läuft das neue Verfahren, mit dem das dann bis 2021 gültige Qualitätssiegel erlangt werden soll.

Zu den möglichen strategischen Entwicklungszielen der VHS ab 2017 zählen vier Punkte: Die VHS will das Kursangebot im Bereich ­Integration festigen, ausbauen und systematisieren, ohne ihren gesetzlichen Bildungsauftrag zu vernachlässigen. Die VHS will ihr Angebot im Bereich „Förderung der Demokratie“ besonders in der politischen Bildung ausbauen.

Die VHS will als modernen Dienstleister in allen Bereichen auf eine stärkere Digitalisierung setzen. Und die VHS will ein Konzept und Angebote entwickeln, welche die Präsenz in den Randbereichen des Kreises verstärken und eine Abwanderung von Kunden in Nachbarregionen verringern sollen. (disch)