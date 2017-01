Kreis Heinsberg.

Zehn Schulen im Kreis Heinsberg durften sich bei der Siegerehrung im Rahmen des Sportabzeichen-Wettbewerb für Schulen über Einkaufsgutscheine für lokale Sportgeschäfte freuen. Sie lagen bei der Zahl der abgelegten Sportabzeichen in den Grund- und weiterführenden Schulen vorn und wurden in der Filialdirektion der Kreissparkasse in Hückelhoven geehrt.