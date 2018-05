Kreis Heinsberg - Schulden: 1478 Haushalte im Kreis suchen Rat

Kreis Heinsberg.

Auch wenn die Zahl der beratenen Haushalte zurückgegangen ist (von 1651 im Jahr 2015 über 1526 im Jahr 2016 auf 1478 im Jahr 2017), so steht für die von Diakonie und Arbeiterwohlfahrt getragene Schuldner- und Insolvenzberatung in Hückelhoven fest: „Der Bedarf an fachlicher und sozialer Beratung überschuldeter Menschen ist weiterhin hoch und drückt sich in der hohen Nachfrage aus.“