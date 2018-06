Kreis Heinsberg.

Das Klarissenkloster Maria Lind in Waldfeucht-Braunsrath war das Ziel der Wallfahrt für die Schützen im Diözesanverband Aachen. Schon am Morgen trafen sie sich in der Braunsrather Festhalle und boten in ihren unterschiedlichen Uniformen ein buntes Bild des Schützenwesens.