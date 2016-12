Vorbereitung auf den Weltgebetstag 2017: „Was ist denn fair?“

Wenn sie auch offiziell nicht mehr im Amt ist, wird Sabine Mevissen dennoch die beiden traditionellen Werkstätten zur Vorbereitung auf den Weltgebetstag 2017 durchführen. „Was ist denn fair?“ lautet der Leitgedanke des Tages, der am Freitag, 3. März, gefeiert wird und bei dem in diesem Jahr Frauen aus den Philippinen die Liturgie vorbereitet haben. Die beiden Werkstätten in der Region sollen stattfinden am Samstag, 28. Januar, von 9 bis 13 Uhr im Pfarrheim In Erkelenz-Kückhoven und am Montag, 30. Januar, von 14 bis 19 Uhr im Pfarrheim in Waldfeucht-Braunsrath. Anmeldungen sind erbeten bei Sabine Mevissen entweder unter Telefon 02454/59808 oder per E-Mail an s.mevissen@­vianobis.de.