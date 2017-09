Erkelenz.

Für das erste ­Meisterkonzert in der Spielzeit 2017/2018 hatte die Anton-Heinen-Volkshochschule den Pianisten Ronald Brautigam verpflichten können. Der Niederländer wurde in seinem Heimatland mit dem „Nederlandse Muziekprijs“ ausgezeichnet, der höchsten Auszeichnung für Musiker in den Niederlanden.