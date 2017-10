Kreis Heinsberg.

Die rund 80 osteuropäischen Betreuungskräfte aus dem Wanderarbeitnehmerprojekt treffen sich regelmäßig in Gruppen in Erkelenz, Geilenkirchen, Karken und Randerath, machen hier Sprachkurse und Kurse zur Einführung in die Betreuung und tauschen sich aus. Die Teilnehmer der Erkelenzer und Geilenkirchener Gruppen kamen nun im neuen Ort der Begegnung „Zur Flachsklause“ aus einem ganz anderen Grund zusammen.