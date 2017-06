Binck Bank Tour

Der Kreis Heinsberg wird in diesem Sommer binnen weniger Wochen gleich zwei Radrennen der World Tour, der höchsten Liga des Radsport-Weltverbandes UCI, erleben – wohl einmalig in Deutschland. Denn nach dem TdF-Spektakel am 2. Juli ganz im Osten folgt am 11. August ganz im Westen ein Wiedersehen mit einem alten Bekannten, der einen neuen Namen hat:

Die Binck Bank Tour (vormals: Eneco Tour) wird auf ihrer Rundfahrt durch die Niederlande und Belgien wieder einen Abstecher in die Gemeinde Selfkant unternehmen: Auf der fünften Etappe mit Start und Ziel in Sittard-Geleen steht Hillensberg gleich dreimal auf dem Streckenplan.